Delmastro, sceneggiata Conte-M5s in aula: "Fuori le chat", poi su tutti i cellulari

L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, da parte della Procura. Dai banchi dell'opposizione erano arrivati gli interventi dei vari leader. Primo fra tutti: Giuseppe Conte.

"Non c'è un ministro in Aula, ma come il governo non ci mette la faccia? Meloni non ce la mette?", la protesta di Conte. Ma l'ex presidente del Consiglio è stato subito 'corretto' dalla presidente di turno Anna Ascani, che ha spiegato: "Si tratta di una questione interna corporis, non è previsto che siano presenti esponenti del governo". Dai banchi della maggioranza è partita l'esultanza. Nel frattempo il leader del Movimento Cinque Stelle ha ripreso il suo intervento: "Il mio era un giudizio politico e non tecnico, sono o non sono molti di loro dei deputati? Meloni è deputata...". E poi ha aggiunto: "Vedo che il questore allontana i membri del governo, stiamo assistendo a una scena incredibile. Vorrei che rimanga agli atti che un questore ha richiamato i membri del governo e li ha fatti allontanare".