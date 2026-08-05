Guido Crosetto, nozze in gran segreto e la scelta radicale: chi non ha invitato

Matrimonio-bis, in gran segreto, per Guido Crosetto: il ministro della Difesa si è risposato con Gaia Saponaro. Nozze private. Anzi privatissime: nessun annuncio e soprattutto nessun politico, anche se - si apprende dal Messaggero - Giorgia Meloni sapeva del lieto evento.
La cerimonia è stata celebrata a luglio in Provenza, lontano dai Palazzi romani e soprattutto dai riflettori. Una scelta dovuta alla volontà di proteggere la riservatezza di un evento al quale avrebbero partecipato meno di cinquanta persone, tra familiari, amici stretti e pochissimi volti conosciuti. Del matrimonio, infatti, si apprende soltanto ora.
A fare da cornice alle nozze una piccola chiesa di campagna. Crosetto si è presentato in abito color avorio, con fiori bianchi alla boutonnière, visibilmente emozionato mentre entrava al braccio della madre. Gaia Saponaro ha invece scelto un elegante abito bianco. Sull'altare lo scambio degli anelli, accompagnato dalle note di due violini, mentre gli invitati cercavano riparo dal caldo con i ventagli.
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Per Crosetto e Saponaro si tratta del secondo matrimonio. La loro relazione dura infatti da circa vent'anni e dalla coppia sono nati due figli. Undici anni fa avevano già pronunciato il primo sì, in quel caso con rito civile: a celebrare l'unione era stato l'allora sindaco di Roma Ignazio Marino, mentre Meloni aveva ricoperto il ruolo di testimone.
Questa volta, però, la premier non era tra gli invitati. E con lei è rimasto fuori praticamente tutto il mondo della politica. Meloni, come accennato, era a conoscenza delle nozze: secondo quanto trapelato, ne aveva parlato al Quirinale durante un pranzo con Sergio Mattarella, che aveva immediatamente "chiamato" il brindisi per il lieto evento.
Al termine della funzione, i festeggiamenti sono proseguiti all'aperto. Per il ricevimento è stato allestito un unico grande tavolo imperiale su un prato, attorno al quale hanno preso posto gli invitati.