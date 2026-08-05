Guido Crosetto, nozze in gran segreto e la scelta radicale: chi non ha invitato

A fare da cornice alle nozze una piccola chiesa di campagna . Crosetto si è presentato in abito color avorio, con fiori bianchi alla boutonnière, visibilmente emozionato mentre entrava al braccio della madre. Gaia Saponaro ha invece scelto un elegante abito bianco . Sull'altare lo scambio degli anelli, accompagnato dalle note di due violini, mentre gli invitati cercavano riparo dal caldo con i ventagli.

La cerimonia è stata celebrata a luglio in Provenza , lontano dai Palazzi romani e soprattutto dai riflettori. Una scelta dovuta alla volontà di proteggere la riservatezza di un evento al quale avrebbero partecipato meno di cinquanta persone , tra familiari, amici stretti e pochissimi volti conosciuti. Del matrimonio, infatti, si apprende soltanto ora.

Matrimonio-bis, in gran segreto, per Guido Crosetto : il ministro della Difesa si è risposato con Gaia Saponaro . Nozze private. Anzi privatissime: nessun annuncio e soprattutto nessun politico, anche se - si apprende dal Messaggero - Giorgia Meloni sapeva del lieto evento.

Per Crosetto e Saponaro si tratta del secondo matrimonio. La loro relazione dura infatti da circa vent'anni e dalla coppia sono nati due figli. Undici anni fa avevano già pronunciato il primo sì, in quel caso con rito civile: a celebrare l'unione era stato l'allora sindaco di Roma Ignazio Marino, mentre Meloni aveva ricoperto il ruolo di testimone.

Questa volta, però, la premier non era tra gli invitati. E con lei è rimasto fuori praticamente tutto il mondo della politica. Meloni, come accennato, era a conoscenza delle nozze: secondo quanto trapelato, ne aveva parlato al Quirinale durante un pranzo con Sergio Mattarella, che aveva immediatamente "chiamato" il brindisi per il lieto evento.

Al termine della funzione, i festeggiamenti sono proseguiti all'aperto. Per il ricevimento è stato allestito un unico grande tavolo imperiale su un prato, attorno al quale hanno preso posto gli invitati.