Franco Baresi, assenze pesantissime ai funerali: i nomi, esplode il caso

L’impressione di molti tifosi rossoneri è che al funerale di Franco Baresi sia andato in scena l’ultimo atto del vecchio milanismo. In effetti ai rappresentanti del Milan di Baresi sono stati offerti applausi, cori e abbracci, mentre agli uomini del Milan attuale sono stati riservati fischi e inviti ad andarsene. Questo il sottofondo che ha accompagnato all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio il presidente Paolo Scaroni e il patron Gerry Cardinale, il quale si è fermato per una rapida dichiarazione prima di entrare in chiesa, salvo poi accorgersi che non era il caso di tergiversare troppo all’uscita. Gettonata la richiesta che popola il Meazza già da tempo, il «vattene!» o «vai via!», in versione più educata, riferita al patron rossonero che peraltro da quest’estate ha preso in mano in prima persona il club, presenziando fisicamente nelle occasioni di rilievo, vedi ad esempio la presentazione del nuovo tecnico Amorim.

A proposito, Amorim ha invece stupito alcuni tifosi per la sensibilità con cui ha parlato di Franco Baresi («Porteremo avanti la sua eredità») e la conoscenza della storia del club. La squadra è con lui a Perth, in Australia, e oggi giocherà il derby amichevole contro l’Inter. Non è potuta tornare per il funerale perché impegnata dall’altra parte del mondo: lo spostamento non era fattibile. Anche Filippo Inzaghi, atterrato ieri a Perth con il suo Palermo e intercettato da Sky Sport, ha espresso rammarico per l’assenza forzata («Avrei voluto essere da Franco»). Il Milan ha cercato di fare quel che ha potuto: si è raccolto attorno alla maglia numero 6 di Baresi prima degli allenamenti e già tre giorni fa si era recato, nelle figure di Amorim e di Matteo Gabbia, davanti al murale dedicato allo storico capitano rossonero in quel di Perth: l’opera è stata realizzata nel 2024 in occasione dell’amichevole disputata dai rossoneri contro la Roma e raffigura Baresi insieme a Gullit dopo lo scudetto 1987/88.