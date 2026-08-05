Franco Baresi, assenze pesantissime ai funerali: i nomi, esplode il caso

L’impressione di molti tifosi rossoneri è che al funerale di Franco Baresi sia andato in scena l’ultimo atto del vecchio milanismo. In effetti ai rappresentanti del Milan di Baresi sono stati offerti applausi, cori e abbracci, mentre agli uomini del Milan attuale sono stati riservati fischi e inviti ad andarsene. Questo il sottofondo che ha accompagnato all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio il presidente Paolo Scaroni e il patron Gerry Cardinale, il quale si è fermato per una rapida dichiarazione prima di entrare in chiesa, salvo poi accorgersi che non era il caso di tergiversare troppo all’uscita. Gettonata la richiesta che popola il Meazza già da tempo, il «vattene!» o «vai via!», in versione più educata, riferita al patron rossonero che peraltro da quest’estate ha preso in mano in prima persona il club, presenziando fisicamente nelle occasioni di rilievo, vedi ad esempio la presentazione del nuovo tecnico Amorim.
A proposito, Amorim ha invece stupito alcuni tifosi per la sensibilità con cui ha parlato di Franco Baresi («Porteremo avanti la sua eredità») e la conoscenza della storia del club. La squadra è con lui a Perth, in Australia, e oggi giocherà il derby amichevole contro l’Inter. Non è potuta tornare per il funerale perché impegnata dall’altra parte del mondo: lo spostamento non era fattibile. Anche Filippo Inzaghi, atterrato ieri a Perth con il suo Palermo e intercettato da Sky Sport, ha espresso rammarico per l’assenza forzata («Avrei voluto essere da Franco»). Il Milan ha cercato di fare quel che ha potuto: si è raccolto attorno alla maglia numero 6 di Baresi prima degli allenamenti e già tre giorni fa si era recato, nelle figure di Amorim e di Matteo Gabbia, davanti al murale dedicato allo storico capitano rossonero in quel di Perth: l’opera è stata realizzata nel 2024 in occasione dell’amichevole disputata dai rossoneri contro la Roma e raffigura Baresi insieme a Gullit dopo lo scudetto 1987/88.
Se l’assenza della squadra era forzata e comprensibile, lo era meno quella del suo capitano, Mike Maignan, attualmente in ferie e quindi potenzialmente autonomo nella decisione di presenziare o meno ai funerali. Detto che, se sei capitano, dovresti essere tu a insistere per esserci. Si sono presentati Pulisic e Gimenez che stanno lavorando a Milanello per recuperare dagli infortuni: applausi per loro. Il messicano in campo non ha dimostrato granché, ma fuori si rivela ragazzo serio considerando che è dato in uscita (ieri il Porto si è informato per avviare una trattativa). Criticato perché assente anche Rabiot in quanto leader della squadra a sua volta in ferie e quindi non in Australia. Qualche tifoso ha accolto con un certo fastidio anche l’assenza di Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird, ma lo svedese dopo la morte del fratello Sapko nel 2014 ha scelto di non partecipare più ad alcuna cerimonia o rito funebre pubblico, preferendo vivere il dolore in privato.
Immancabili le polemiche suscitate dal politico di turno, in questo caso La Russa, notoriamente interista, che si è lasciato sfuggire un «Baresi campione della Nazionale, più che del suo club: anche del suo club, naturalmente». Fischi pure per il sindaco di Milano Beppe Sala, che non ha rilasciato dichiarazioni. Presente e accolta con grande rispetto e lealtà una delegazione dell’Inter guidata dal presidente Marotta («Baresi uno degli ultimi simboli di un certo calcio») e dal ds Piero Ausilio. Inevitabilmente emozionato Beppe Bergomi, rivale di tanti derby e amico di Franco. Lo “Zio” rimarrà per sempre colui che ha affiancato Baresi nella sua ultima apparizione a San Siro dello scorso febbraio in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina.