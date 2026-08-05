Auto, non tenete mai la mano sulla leva del cambio: cosa si rischia

C'è un gesto che milioni di automobilisti ripetono ogni giorno quasi senza accorgersene: lasciare la mano destra appoggiata sulla leva del cambio dopo aver inserito la marcia. Un'abitudine che sembra innocua, ma che nessun pilota professionista si sognerebbe di mantenere in pista. E il motivo è semplice: oltre a ridurre il controllo della vettura, può provocare un'usura lenta ma costante della trasmissione. Nelle auto moderne il cambio automatico è sempre più diffuso, ma sulle strade italiane la maggior parte delle vetture monta ancora un cambio manuale. Per questo molti conducenti continuano a usare il pomello quasi come un bracciolo , soprattutto nel traffico, convinti di essere pronti a cambiare rapporto in qualsiasi momento.

Ma c'è anche un altro aspetto, ancora più importante: la sicurezza. Chi guida con una mano fissa sul cambio rinuncia a parte del controllo del volante. In caso di una frenata improvvisa, di una buca o di una manovra d'emergenza, avere entrambe le mani sul volante permette reazioni più rapide e precise. Non è un caso che i piloti, dalla Formula 1 ai rally, appena completata la cambiata riportino immediatamente entrambe le mani sul volante. Il cambio serve solo per inserire la marcia, non per accompagnare tutta la guida. Una piccola correzione nelle proprie abitudini può fare la differenza, sia per la durata della meccanica sia per la sicurezza di chi è al volante.