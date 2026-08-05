Delmastro, no all'accesso alle chat. La sinistra insorge: bende, urla, minacce

No all'autorizzazione all'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della Giustizia Andrea Delmastro con Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese. Lo ha deciso l'aula della Camera, a scrutinio segreto, con 206 sì e 133 no alla Relazione della Giunta per le autorizzazioni, approvata a maggioranza, con cui si nega l'autorizzazione, richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma, di accedere alla corrispondenza tra il deputato e Caroccia.

La Procura di Roma aveva chiesto di poter acquisire le chat nell’ambito dell’indagine sulla Bisteccheria d’Italia, il locale romano di cui Delmastro era socio con altri esponenti Fdi e la figlia di Caroccia, la 19enne Miriam. I Caroccia sono indagati per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravata dall’agevolazione mafiosa. Per i magistrati quel ristorante avrebbe gestito i proventi illeciti del clan Senese.

Caos dopo il voto, con i deputati del M5s che sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto (la campagna del Movimento #fuorilechat). A quel punto si sono levati urla, proteste e cori e la seduta è stata sospesa.

Intanto, le opposizioni starebbero pensando di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. "Hanno usato un organo di garanzia per aiutare la camorra e difendere un amico di partito. È vomitevole", ha sparato a zero Daniela Torto del M5s. Prima del voto si era espressa anche Elisabetta Piccolotti di Avs: "Nessuno di noi può affermare con certezza che Delmastro non facesse affari con la camorra. Finché non accediamo alle chat, non possiamo saperlo: la maggioranza sta facendo di tutto per impedirlo, è una vergogna assoluta...". E ancora: "Il Procuratore ha scritto nero su bianco che quelle chat sono importanti per accertare i reati, indispensabili non solo per accusare ma anche per difendere gli imputati del processo. Abbiamo di fronte un quadro inquietante in cui la maggioranza non ha niente di meglio da fare che impedire alla magistratura di indagare sulla mafia. Usate un cavillo procedurale per impedire le indagini, di cosa avete paura? Non si può tenere chiusa la scatola". "Noi sosteniamo che non sia possibile chiudere gli occhi agli italiani, non si può bendare l'Italia, aprite la scatola", aveva aggiunto la Piccolotti, mentre i suoi colleghi si bendavano gli occhi per protesta.