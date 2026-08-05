Borrelli offende Musumeci e la Sicilia: "Sugli alberi a mangiare banane", il ministro lo gela

"La presenza di puteolani nei Campi Flegrei è millenaria. Gli antenati di Musumeci stavano ancora sugli alberi a mangiare banane quando là già c’era la civiltà”: Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs, lo ha detto in collegamento con Radio Cusano offendendo non solo il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ma anche la Sicilia e tutti i siciliani. L'onorevole, parlando delle persone sfollate dopo il forte terremoto ai Campi Flegrei, ha fatto una battuta offensiva che ha finito per mettere in secondo piano la situazione drammatica dei cittadini colpiti dal sisma. Cittadini che in questo momento avrebbero bisogno di risposte e non certo dell'ennesima polemica politica.

In ogni caso, non è tardata ad arrivare la risposta di Musumeci, che in un post su Instagram ha scritto: "Prima di fare battute sui siciliani, faccia un salto in libreria. Perché se davvero pensa che in Sicilia nel passato stavamo ‘ancora sugli alberi a mangiare le banane’, il problema non è la Sicilia, ma il programma di storia che si è perso. La mia isola ha qualche migliaio di anni di civiltà da raccontare. Lui, invece, è riuscito solo a raccontare la sua disarmante ignoranza”.

“Quando pregiudizio e ignoranza della storia si incontrano, il rischio della brutta figura è inevitabile - ha commentato il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, anche lui siciliano -. Le dichiarazioni dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli sorprendono soprattutto perché pronunciate da un parlamentare della Repubblica. Dal quale ci si attenderebbe una maggiore consapevolezza della storia e della civiltà del Mediterraneo. Sarebbe bastato conoscere la storia e le origini di Archimede, Empedocle, Stesicoro o Gorgia da Lentini per evitare simili affermazioni. E, volendo essere pignoli, anche una nozione di cultura generale avrebbe ricordato che le banane, frutti di origine asiatica, giunsero in Europa soltanto in epoca relativamente recente. Più che una replica, queste parole meriterebbero una nota a margine di un manuale di storia”.

Indignato anche l’europarlamentare di FdI Ruggero Razza: “Secondo Borrelli quando venivano popolati i Campi Flegrei i siciliani si arrampicavano sugli alberi a raccogliere banane. Un insulto così meriterebbe una risata: perché evidenzia ignoranza, arroganza e superficiale iattanza. No, deputato Borrelli, avrai tentato la corsa a conquistare la posizione in classifica social, ma sei semplicemente un gretto ignorante. Nessuno nei Campi Flegrei ha programmato e investito come il governo Meloni con il ministro Musumeci. Adesso chiedi scusa ai siciliani!". Mentre l'account ufficiale di FdI sui social ha commentato: "Questa è la sinistra che pretende di dare lezioni di rispetto agli altri. L’on. Borrelli chieda scusa e i vertici di Alleanza Verdi e Sinistra chiariscano se condividono o meno queste parole".