Bonelli faccia di bronzo: incolpa Meloni per gli incendi

Gran prova dell’Italia agli europei d’atletica. Prima nel medagliere. Solo sei i terzi posti però. Nessun problema se mancano le medaglie di bronzo, ci pensa un po’ della nostra politica. Facce di bronzo quante ne volete. Prendete i boschi che vanno a fuoco. Ogni estate divampano gli incendi. Da sempre. Puntuale come un orologio svizzero arriva Angelo Bonelli a spiegarci che la colpa è di Giorgia Meloni la “climafreghista” che odia la natura e dichiara guerra all’ambiente. Trump cancella la Roadless Rule? Meloni è sulla stessa lunghezza d’onda. Gli incendi? Colpa dei boschi “incolti” secondo la destra, ma in realtà colpa di chi non finanzia il piano di adattamento. Eppure viene da chiedersi: ma con quale coraggio?

TEORIA E PRATICA

Premesso che sì, la natura deve essere amministrata dall’uomo per il suo bene, il punto è che i politici vanno misurati all’atto pratico quando amministrano davvero il territorio. Nella Roma, governata dal centrosinistra, tra novembre 2021 e dicembre 2025 sono stati abbattuti (sottolineo abbattuti) quasi 30.000 alberi; 29.842 secondo i dati ufficiali del bilancio arboreo comunale. Il Campidoglio rivendica di averne piantati più del doppio. Peccato che molti di quei nuovi esemplari siano alberelli minuti, spesso già secchi dopo pochi mesi, soprattutto con queste temperature.

Mentre quelli adulti ad alto fusto – quelli che facevano ombra vera, che catturavano CO2 e temperavano le isole di calore – sono spariti. Piazza Risorgimento e altre piazze “rinnovate” sono diventate lastre di pietra e cemento dove i romani brasano al sole cocente d’estate. Mario Tozzi (ci tocca citarlo, pensate un po’ voi) le ha chiamate «deserti di pietra». Alberi sostituiti talvolta da gazebo di metallo da ricoprire con rampicanti e sistemi di irrigazione che si guasteranno in un soffio.

E intanto il patrimonio arboreo adulto è stato smantellato. Sono gli amici di Bonelli alla prova dei fatti. Non era meglio lasciare gli alberi che c’erano?

Evidentemente no. Come fai se no a spendere soldi pubblici per rifare tutto? Per far lavorare amici e amici degli amici? E poi vantarsi del “verde”. Quale verde? Quello della vernice? Ma c’è di più. Gestire il territorio contro siccità e incendi non significa piantare alberelli e fare insulsi comunicati stampa.

Contro gli incendi e la siccità serve l’acqua. Servono opere di ingegneria idraulica: dighe, invasi, accumuli d’acqua. Necessarie per irrigare, attenuare le piene, avere riserve quando non piove. Eppure, ogni volta che qualcuno prova a progettarle e realizzarle, ecco spuntare i bonellini assortiti a dire di no.

Che non si può fare.