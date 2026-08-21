Giorgia Meloni in Europa, "meno male che...": la frase rubata che fa impazzire la sinistra

"L’Europa senza l’Italia non va da nessuna parte". La sentenza è chiara e la emette Francesco Lollobrigida, che rivendica il peso dell’Italia nell’Unione europea e il cambio di passo del governo Meloni. Il ministro dell’Agricoltura è intervenuto a “Bar Italia”, a San Benedetto del Tronto, durante il tour estivo di Fratelli d’Italia. Il punto di partenza è chiaro: "L’Europa si fa su due obiettivi: pace e prosperità". Ma, per arrivare alla prosperità - ha spiegato Lollobrigida - serve "un sistema produttivo che funziona, un’economia forte". Solo così l’Europa può contare "sulle grandi scelte geopolitiche" e contribuire alla costruzione della pace. Il ministro respinge quindi l’idea di un’Italia contro Bruxelles. "Noi abbiamo bisogno dell’Europa, quella dei Trattati di Roma, senza l’Europa saremmo più deboli". Ma il rapporto, secondo Lollobrigida, funziona in entrambe le direzioni: "L’Europa senza Italia non va da nessuna parte".

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Poi, il racconto del suo arrivo nelle istituzioni europee insieme al governo Meloni. All’inizio, ha ricordato, c’erano campagne contro Fratelli d’Italia. Poi qualcosa sarebbe cambiato, quando gli interlocutori europei hanno compreso la volontà dell’esecutivo di "costruire" e cambiare l’Unione tornando ai principi della sua fondazione. La frase riferita dal ministro è netta: "Ci hanno detto: meno male che siete tornati".

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