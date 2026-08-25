Giorgia Meloni, retroscena da Londra: "Ti do un consiglio: non farlo"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto alla leader dei Conservatori britannici, Kemi Badenoch, di "essere se stessa e tenere il punto", esortandola a evitare alleanze con la destra radicale del Regno Unito, ossia col partito trumpiano Reform Uk, guidato da Nigel Farage. È quanto si legge sul Times, che ha rivelato i contenuti di un incontro di un'ora avvenuto tra Meloni e Badenoch ieri a Roma, nel quale hanno preso un caffè. La stessa leader dei Conservatori, che si trova in vacanza in Italia e ha diffuso sui social le foto dell'incontro, nel fine settimana aveva definito come "mostruosa" un'eventuale intesa con l'ex tribuno della Brexit in vista delle prossime elezioni politiche nel Regno, in programma nel 2029. Il Times sottolinea come Meloni e Badenoch debbano entrambe fronteggiare sfide da destra, laddove in Italia c'è quella rappresentata dall'ex generale Roberto Vannacci e in Gran Bretagna c'è Farage.

La leader dei Tory, sempre secondo la ricostruzione del giornale, ha dichiarato di voler emulare il successo di Meloni nel risollevare l'economia italiana. Si è discusso anche della necessità di impedire che individui facoltosi lascino l'Italia e il Regno, in quanto sono coloro che "creano posti di lavoro e fanno crescere l'economia". La premier ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina, dicendo di garantirlo non solo per Kiev ma anche per l'Italia, a fronte della minaccia rappresentata dalla Russia. Per questo, ha detto di subire critiche sia da sinistra sia da destra per la sua posizione.