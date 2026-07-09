Pd, indietro tutta sulle "quote trans": Giani e dem ancora in tilt

«Indietro tutta» avrebbe detto Renzo Arbore nella sua leggendaria trasmissione. C’era una volta in Toscana un progetto formativo dal titolo “C’è stoffa per tutti”. 130mila euro di fondi regionali destinati alla formazione di 15 lavoratori nel settore tessile. Era prevista una riserva del 50% a favore di donne, persone non binarie (sic!) e trans. Dopo l’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Luca Minucci, l’assessore al lavoro Alberto Lenzi rincula. L’agenzia capofila ha chiesto di aggiornare le locandine perché «non dispone di strumenti oggettivi per attuare tale previsione, ritenendo che tale formulazione potesse non essere oggettivamente applicabile». La nuova formulazione mantiene la quota del 50%, ma solo per le donne, «per la promozione delle pari opportunità e dell’equilibrio di genere». Minucci affonda la lama nel burro: «Ci voleva molto a capire che la riserva era inapplicabile? E che andava a danneggiare in primis le donne?». Se “non binario” è colui che non si riconosce né uomo né donna (quindi in cosa si riconosce per Dio!) verificare questa scemenza è praticamente impossibile.

Il sogno del povero sinistrato ancora non è realtà ma ci studieranno sopra. In effetti la selezione dovrebbe avvenire per merito e competenze. Già parlare di quote rosa o azzurre è sbagliato in sé. Riservare poi una quota a favore di chi si percepisce “non binario” a scapito peraltro delle donne non è sbagliato, ma è proprio una cazzata in re ipsa. Se ciò che conta è come una persona si sente (anche quando contrasta in maniera plateale con la biologia), allora perché fermarsi al genere? Ci si può “sentire” di avere cinque anni di più e pretendere la pensione. E perché non dieci anni di più? Potremmo dire che ha vinto il buon senso magari anche grazie al nostro articolo su Libero. Conoscendo i miei corregionali non mi farei però illusioni.