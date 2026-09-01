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Giorgia Meloni, la spinta del "Times": "Arriva al 2032 ed entra nella storia"

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martedì 1 settembre 2026
Giorgia Meloni, la spinta del "Times": "Arriva al 2032 ed entra nella storia"

2' di lettura

"Meloni può diventare la Merkel italiana?": se lo chiede il Times di Londra a proposito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che il 4 settembre raggiungerà il record di permanenza a Palazzo Chigi, superando il governo Berlusconi 2001-2005. Il traguardo dei 1.413 giorni consecutivi al governo sarà celebrato il prossimo venerdì a Bari. Inoltre, fa notare il quotidiano britannico, se la leader di Fratelli d'Italia venisse rieletta alle prossime Politiche, nel 2027, allora potrebbe addirittura arrivare al 2032. A quel punto, si troverebbe ai vertici per un decennio consecutivo.

Dunque Meloni, che secondo molti osservatori internazionali era destinata a durare poco, si appresta invece a diventare uno dei leader più stabili da un po' di tempo a questa parte. A incoronarla anche il New York Times che, nell'intervista dedicata alla premier, ha sottolineato come Meloni si sia conquistata "un posto centrale" nella politica europea. E ha aggiunto che, con l’uscita di scena del presidente francese Emmanuel Macron, potrebbe diventare un vero e proprio punto di riferimento della politica europea, come lo era stato in passato la cancelliera tedesca Angela Merkel. 

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