FdI esulta: "Domani si fa la storia". Psicodramma a sinistra: tra poche ore...

Un giorno o, se preferite, meno di 24 ore. Questo è il tempo che manca al governo guidato da Giorgia Meloni per diventare l'Esecutivo più longevo della storia della Repubblica italiana. Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio, per l'occasione ha organizzato a Bari - "la capitale del Mediterraneo", come l'ha definita Giovanni Donzelli - per festeggiare il grande traguardo dell'Italia. Sì, perché si tratta di un successo di tutta la Nazione. Fino a qualche anno fa il nostro Paese veniva considerato uno dei più instabili politicamente di tutta l'Unione europea. Lo scenario è cambiato. Ora sono la Francia, la Germania e, soprattutto, la Spagna a guardare al modello Meloni come un esempio virtuoso da seguire.

"Il governo più longevo nella storia della Repubblica - ha scritto FdI in un post su X -. Domani (venerdì 4 settembre, ndr) a Bari insieme al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meno uno al record. Domani si entra nella storia. Missione: Bari 4 settembre". E chissà come la prenderanno a sinistra. Sembra ieri, infatti, che Pd e compagni prefiguravano scenari apocalittici per l'Italia. Con la Francia di Macron che addirittura prometteva di sorvegliare lo stato di diritto nel nostro Paese. Che doccia gelata...