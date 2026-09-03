Debora Serracchiani, fango e insulti ai carabinieri: "Ci sono dietro loro?"

La deputata del Partito democratico, Debora Serracchiani, ha messo nel mirino la sua nuova preda politica: Simone Cicalone. «Un noto influencer - afferma in un video - che costruisce contenuti sulla sicurezza e sul cosiddetto “degrado” si trova a Bologna, telecamera accesa, mentre i Carabinieri stanno effettuando un intervento. Perché era lì?».

La domanda finisce per sollevare dei dubbi attorno all’operato dell’Arma dei Carabinieri. «Come ha saputo, in tempo reale, che quell’intervento stava avvenendo? E non è nemmeno la prima volta. Già a luglio Repubblica aveva acceso i riflettori sulla presenza di Simone Cicalone al seguito delle attività dei Carabinieri». Il creator romano gira l’Italia mostrando, su YouTube, i quartieri e le periferie tra decadenza e brutalità. E così la Serracchiani vuole capire «quale sia il rapporto tra l’Arma e questi cosiddetti “influencer del degrado”. Chi autorizza la loro presenza?». Allora via di «interrogazione parlamentare per chiedere di chiarire quanto accaduto». Forse a Bologna bisognerebbe illuminare altre situazioni, ma tant’è.