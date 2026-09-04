Il record di Giorgia Meloni? "Repubblica" ridicola: cosa spunta in prima pagina

C'è chi però si è superato. E ha semplicemente scegliere di non dare la notizia del record di permanenza della leader di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi ( 1.413 giorni , mai accaduto nella storia della Repubblica italiana) in prima. Decisione che per chi non è abituato a sfogliare i quotidiani, equivale a far sparire la notizia stessa.

Tutto abbastanza prevedibile, sono le stesse accuse che da giorni ripetono come un mantra gli esponenti delle opposizioni, sempre più fiaccamente.

Il Domani esagera pure nei toni, pur senza troppa fantasia. Il concetto è il medesimo della banda Travaglio, "Meloni autocelebra il suo governo", ma lo arricchisce con una spruzzata di acredine ("Ma festeggia quattro anni di disastri") e disfattismo ("La stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo", è il fondo di Piero Ignazi".

Il Corriere della Sera dà grande spazio all'allarme sul rischio di inquinamento russo del voto 2027, alla cronaca nera, a Vannacci, al caro-carburanti, anche a Ranucci e alla morte della femminista storica Gloria Steinem. Meloni fa capolino: è il retroscena di Verderami ma è sulla ipotesi dell'election day per politiche e amministrative il prossimo maggio. Il record non esiste, nemmeno nel catenaccio.

Su La Stampa c'è una bella intervista a Jane Fonda, un reportage da Kiev, l'apertura sul "Fine vita" e il "muro di Meloni". Almeno nel catenaccio o nell'occhiello si farà accenno al record? Niente, e di spazio ce n'era.

Arriviamo a Repubblica, il giornale solitamente più agguerrito contro Meloni. Un ritrattone del defunto Fabio Mussi (doveroso), l'inchiesta militare su Vannacci a dominare la prima, persino l'allarme meteo su El Nino e il pianeta a rischio. Giorgia? Neanche un commentino per attaccarla, per denigrarla, per rovinarle la festa. Forse, per la rosicata eccessiva, in redazione hanno scelto di non infierire. Contro se stessi.