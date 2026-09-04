L'aria che tira, Giuseppe Conte sbrocca con Friedman: "Ma quali soldi? Come dire che il Papa..."

Giuseppe Conte scatenato a L'Aria Che Tira: prima replica piccato alla conduttrice, poi se la prende con Alan Friedman. "Mi hanno riferito che lei ha ospitato anche questa mattina un giornalista che fa disinformazione, non è l'unico, si chiama Friedman, che avrebbe detto che io sono filorusso. Se Friedman vuole giustificare il suo bellicismo, non ha bisogno di tirare in ballo me e il Movimento 5 Stelle attaccandoci con questa falsità. Non abbiamo mai preso soldi da nessuno. Noi siamo per il diritto internazionale, quando c'è stata l'aggressione della Russia, siamo stati i primi a condannarla". E ancora, rincarando la dose: "Accusare noi di essere filorussi - ha sostenuto l'ex premier - è come dire che il papa Leone XIV è filorusso, che è filoputiniano, perché vogliamo una svolta negoziale".