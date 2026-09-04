L'aria che tira, Giuseppe Conte sbrocca con Friedman: "Ma quali soldi? Come dire che il Papa..."

Giuseppe Conte scatenato a L'Aria Che Tira: prima replica piccato alla conduttrice, poi se la prende con Alan Friedman. "Mi hanno riferito che lei ha ospitato anche questa mattina un giornalista che fa disinformazione, non è l'unico, si chiama Friedman, che avrebbe detto che io sono filorusso. Se Friedman vuole giustificare il suo bellicismo, non ha bisogno di tirare in ballo me e il Movimento 5 Stelle attaccandoci con questa falsità. Non abbiamo mai preso soldi da nessuno. Noi siamo per il diritto internazionale, quando c'è stata l'aggressione della Russia, siamo stati i primi a condannarla". E ancora, rincarando la dose: "Accusare noi di essere filorussi - ha sostenuto l'ex premier - è come dire che il papa Leone XIV è filorusso, che è filoputiniano, perché vogliamo una svolta negoziale".
Giuseppe Conte in Commissione Covid: "Meloni regista degli attacchi, affrontiamoci senza mezzucci"Si è tenuta a Palazzo San Macuto l'audizione del leader del M5s, Giuseppe Conte, davanti alla commissione par...
Solo pochi minuti prima il leader grillino, nonché ex premier, ha voluto fare un'ulteriore precisazione in quella che è sembrata una tirata d'orecchie a Ludovica Ciriello: "Mi dispiace contraddirla ma ho detto che è perfettamente legittima la pretesa del segretario del maggiore partito, il Pd, di essere il candidato premier di tutta la coalizione. Ma non possiamo accettare questa regola, che dovrebbe essere applicata per la prima volta nel campo progressista. Siamo in un contesto completamente diverso da quello del centrodestra".
Giuseppe Conte, la bordata di Filippo Sensi: "Sei come Vannacci, dovrai fare pippa"Il campo largo? Con tutta probabilità non esiste. Ogni giorno scontri, fratture, distinguo, strade che prendono d...
Per Conte con le primarie del centrosinistra "non stiamo scegliendo dei leader di partito in prospettiva, ma dei leader di coalizione che devono governare questo Paese. Le primarie per quanto mi riguarda non saranno divisive. Le primarie per quanto mi riguarda saranno non tra avversari, ma con compagni di viaggio che fanno una squadra, per cui se dovesse vincere Elly Schlein ci sarà massima lealtà da parte del Movimento 5 Stelle e da parte mia. Io sono al servizio di un progetto, non delle mie ambizioni personali".