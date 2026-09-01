Alessandro Di Battista, l'allarme del neurologo: "Perché non dovrebbe andare a Roma"

Secondo quanto si apprende, Alessandro Di Battista, in seguito al grave malore che lo ha colpito a Cuba, potrebbe rientrare in Italia giovedì. Senza volo di Stato. Nel frattempo, prosegue il giallo sulla diagnosi: ancora non è chiaro cosa lo abbia colpito, così come non è chiara la gravità della situazione. Ed in questo contesto, ecco intervenire, interpellato dalla AdnKronos Salute, Italo Linfante, direttore della Neuroradiologia interventistica del Miami Neuroscience Center-Baptist Health di Miami, la metropoli della Florida, Stati Uniti. E Linfante sostiene che Dibba farebbe meglio a volare a Miami piuttosto che a Roma. La ragione è semplice: la distanza è decisamente minore. Dunque, minori pericoli.

Linfante, da trent'anni negli Stati Uniti, mette a disposizione l'esperienza del centro di Miami, struttura specializzata nella gestione dell'ictus e attrezzata per accogliere anche pazienti trasferiti in condizioni critiche. "Abbiamo comunque gli Emergency Medical Services (Ems) che possono trasportare in elicottero anche pazienti in coma o intubati da altri ospedali. Lo facciamo spessissimo perché siamo un centro di riferimento per l'ictus - rimarca -. Arrivano spesso pazienti dalle Bahamas, da Panama, dal Nicaragua, che in generale sono anche più lontani di Cuba. Il processo di transfer da noi deve essere richiesto dall'ospedale che ha il paziente in trattamento. Il viaggio di ritorno verso l'Italia è lungo, noi siamo disponibili se necessario".