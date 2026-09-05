Giorgia Meloni, "pasta all'assassina": Bari, il piatto che fa godere il premier

Nel giorno dell'evento a Bari, il venerdì in cui Giorgia Meloni e FdI hanno celebrato il governo più longevo nella storia della Repubblica, quello incarica, la mobilitazione degli attivisti di Fratelli d'Italia è stata imponente. E qualche dettaglio curioso e rivelatore, almeno della passione politica del gruppo, lo si legge sul Corriere della Sera, in un racconto che vede al centro Francesco Galliani, storico militante di destra, la fiamma nel cuore, e un'abilità fuori dal comune ai fornelli. La specialità? La "pasta assassina".

Al molo borbonico, mentre il popolo di Giorgia affronta il caldo e si accalca davanti al palco, Galliani è alle prese con padelle e fornelli. Gli spaghetti all'assassina, preparati con pomodori schiacciati a mano, aglio e peperoncino, diventano uno dei simboli gastronomici della giornata. La cuoca dello stand del "Picchio assassino" lavora nonostante l'afa e, tra una spadellata e l'altra, arriva anche il commento sulla premier: "Ce l’ha fatta perché è coraggiosa".