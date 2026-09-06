Giorgia Meloni "fa la storia", il plauso di Rutte: "Grazie Italia. Una grande alleata"

Il raggiungimento, da parte del governo, del primato di durata rispetto agli esecutivi della Repubblica è una notizia che suscita anche l’attenzione internazionale. Sia da parte dei vari partner che nel corso di questi quattro anni hanno avuto modo di collaborare con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia da parte della stampa straniera. Ieri sono stati molti gli attestati di riconoscimento e i titoli che hanno accompagnato il raggiungimento di questo risultato. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha twittato: «Congratulazioni alla mia amica Giorgia Meloni per aver guidato il governo più longevo nella storia postbellica della Repubblica italiana! Un sentito ringraziamento all’Italia per essere un grande alleato nella Nato». Sulla stessa lunghezza d’onda il premier sloveno Janez Jansa, che sottolinea «questo traguardo storico: guidare il governo più longevo nella storia della Repubblica italiana. La stabilità politica è importante. La leadership è importante». Dal Belgio, il premier Bart De Wever ha fatto arrivare «le mie congratulazioni alla mia grande amica Giorgia Meloni, alla guida del governo più longevo nella storia dell’Italia del dopoguerra».

SMACCO ALLA SINISTRA

L’Albania, con Edi Rama, ha sottolineato il rapporto bilaterale: «Un onore essere amici e alleati», ricordando come la premier. In un video, rivolgendosi a Meloni, ha riconosciuto: «Invece di marciare sul corpo dell’Europa, come si temeva, l’hai abbracciata l’Europa e l’hai persino aiutata a capire meglio alcune cose». Altro attestato arriva dall’India, con Narendra Modi, che si è rivolto «alla mia amica primo ministro Meloni per essere diventata il primo ministro con il mandato più lungo e ininterrotto nella storia dell’Italia del dopoguerra. Questo traguardo riflette la fiducia che il popolo italiano ripone nella sua leadership».

Dal Giappone, Sanae Takaichi ha espresso il suo «sincero rispetto» e ha scritto: «Oggi, desidero congratularmi con la mia cara amica Giorgia per essere diventata il presidente del Consiglio ad aver ricoperto l’incarico per il periodo più lungo del dopoguerra in Italia, senza interruzioni». Gli Emirati Arabi Uniti con Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hanno inviato «Sincere congratulazioni alla primo ministro italiana Meloni per il suo governo, diventato il più longevo nella storia della Repubblica», mentre Ilham Aliyev, leader azero, ha notato che «questa fase storica riflette la sua forte leadership, determinazione politica e la fiducia del popolo italiano». Infine, dalla Serbia, Aleksandar Vucic ha definito il risultato «la prova inconfutabile dei valori duraturi e della leadership di principio che Lei sostiene».