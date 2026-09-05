Sondaggio Ghisleri, doccia gelata per Elly Schlein: chi le passa davanti

Elly Schlein rosica per il record conquistato da Giorgia Meloni e dal suo governo. Ma farebbe bene anche a guardare in casa sua. E a dare un'occhiata ai sondaggi. A Realpolitik, Tommaso Labate ha presentato l'ultima rilevazione effettuata da Alessandra Ghisleri per il programma di approfondimento politico di Rete 4. Ai sondati è stato chiesto se fossero favorevoli o meno alle primarie del campo largo. Il 43,7% degli elettori del centrosinistra ha risposto no, il 35,8% sì e il 20,5% non si esprime. Ma con la seconda domanda è arrivata l'ennesima batosta per la segretaria del Partito democratico.

"Chi ha più possibilità di battere Giorgia Meloni?". Al primo posto c'è Giuseppe Conte con il 31,5%. Dietro al leader del Movimento Cinque Stelle c'è la sindaca di Genova Silvia Salis con il 17,6%. E solo in terza posizione troviamo la segretaria dem. Gli altri leader indicati sono poi Matteo Renzi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ma per la segretaria del principale partito di opposizione si tratta di una vera e propria doccia gelata. Soprattutto perché nelle prime posizioni ci sono il leader dell'altro partito di opposizione - ed ex presidente del Consiglio - e un'altra tesserata del Partito democratico, che però ha fatto sapere di non essere interessata alle primarie.