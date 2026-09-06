Repubblica ossessionata dal fascismo: la prima pagina che lascia senza parole

Che a Repubblica siano ossessionati dal fascismo, dalle destre e dalle "onde nere" non è certo un mistero. L'allarme è martellante, quotidiano. E non sembra sortire particolari effetti: a condividerlo, eccezion fatta la redazione e parte dei lettori, sono ben pochi. Insomma, il centrodestra ha gioco facile, se queste sono le obiezioni.

Il più scatenato, da sempre, è Massimo Giannini, firma che verga articolesse in grado di togliere il sonno, almeno a chi dà credito a quei testi in cui vengono tratteggiati scenari catastrofici, estremi, violenti, cupi e senza speranza.