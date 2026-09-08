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Roberto Vannacci sfida il centrodestra: "Senza di me non si vince. Alleati, ma a queste condizioni"

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martedì 8 settembre 2026
Roberto Vannacci sfida il centrodestra: "Senza di me non si vince. Alleati, ma a queste condizioni"

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"Adesso hanno preso la calcolatrice. Il risultato è scritto nero su bianco: senza Futuro Nazionale il centrodestra non raggiunge il 42%. Non è propaganda. È aritmetica. Ma nessuno si illuda: i nostri voti non sono un pacco postale da ritirare alla vigilia delle elezioni. Sono la fiducia di milioni di italiani che chiedono sicurezza, sovranità, identità, famiglia, lavoro e una destra che torni finalmente a fare la destra": il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, lo ha scritto in un post su Facebook riferendosi agli ultimi sondaggi, molto positivi per il suo partito. 

Aprendo alla possibilità di un'alleanza col centrodestra, però, il generale ha voluto mettere le cose in chiaro: "Le alleanze non si costruiscono con formule escogitate nei palazzi, ma sulla chiarezza dei programmi e sulla lealtà verso gli elettori. Futuro Nazionale non negozia i suoi principi, valori ed ideali e non sarà la ruota di scorta di nessuno. Sarà il motore che riporterà la destra sulla retta via. Alleanza su punti programmatici chiari e condivisi e su obiettivi da raggiungere e provvedimenti da implementare cronologicamente durante il mandato. Nessuna incertezza, nessun dubbio, nessun tentennamento. Il centrodestra, se vuole governare e non consegnare l'Italia alla sinistra, dovrà fare i conti con gli italiani. Con gli stessi italiani che ha deluso sino a oggi. E quindi, anche con noi". 

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