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AfD, Michela Serra: "Democrazia non pervenuta". Delirio sulla Germania, gli ricordiamo 4 nomi

martedì 8 settembre 2026
AfD, Michela Serra: "Democrazia non pervenuta". Delirio sulla Germania, gli ricordiamo 4 nomi

2' di lettura

In qualche modo bisogna giustificare questa vittoria della destra in Germania. Dalle parti di Repubblica ci si sbatte la testa sui muri per trovare una spiegazione, un appiglio che possa salvare la sinistra e gli errori commessi in questi anni. Allora la vera arrampicata sugli specchi arriva da Michele Serra che nella sua "Amaca" ci dà lezioni di storia e con la "S" maiuscola. Si parta dal titolo, già in sé e per sé piuttosto sbalorditivo: "Democrazia non pervenuta. Vi riassumiamo qui il Serra-pensiero: dove c'è stata l'influenza dell'Urss, ecco che sfonda la destra. Il motivo: da quelle parti non c'è mai stata la democrazia. E infatti Serra ci ricorda che la Sassonia fa parte di quei territori dell'ex Ddr. Insomma, 75 anni di storia tedesca presi e buttati dalla finestra.

Leggere per credere: "La grande permeabilità di molte società dell'Est Europa ai partiti di estrema destra, alle strette autoritarie, al nazionalismo e perfino al razzismo, proietta una luce tragica (ulteriore) sull'eredità del comunismo sovietico e la sua influenza sui Paesi satelliti (la Sassonia-Anhalt è ex Ddr)".

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E ancora: "Laddove la democrazia non è mai stata un valore condiviso, e soprattutto non è mai stata una pratica, un potere autoritario, magari con qualche merito assistenziale che il capitalismo non è più in grado di garantire (Welfare addio?), risulta preferibile alle incertezze, al caos sociale, alla paura del domani". Ma a questo punto dove andiamo a incasellare nella time-line di Serra Adenauer, Willy Brant, Helmut Schmidt ma anche Helmut Kohl e Angela Merkel? Sono stati tutti leader che hanno strizzato l'occhio all'autoritarismo e alla negazione della democrazia? Ma noi seguiamo il professor Serra e prendiamo come sempre appunti. Per imparare.

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