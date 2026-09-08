AfD, Michela Serra: "Democrazia non pervenuta". Delirio sulla Germania, gli ricordiamo 4 nomi

In qualche modo bisogna giustificare questa vittoria della destra in Germania . Dalle parti di Repubblica ci si sbatte la testa sui muri per trovare una spiegazione, un appiglio che possa salvare la sinistra e gli errori commessi in questi anni. Allora la vera arrampicata sugli specchi arriva da Michele Serra che nella sua "Amaca" ci dà lezioni di storia e con la "S" maiuscola. Si parta dal titolo, già in sé e per sé piuttosto sbalorditivo: "Democrazia non pervenuta. Vi riassumiamo qui il Serra-pensiero: dove c'è stata l'influenza dell'Urss, ecco che sfonda la destra. Il motivo: da quelle parti non c'è mai stata la democrazia. E infatti Serra ci ricorda che la Sassonia fa parte di quei territori dell'ex Ddr. Insomma, 75 anni di storia tedesca presi e buttati dalla finestra.

E ancora: "Laddove la democrazia non è mai stata un valore condiviso, e soprattutto non è mai stata una pratica, un potere autoritario, magari con qualche merito assistenziale che il capitalismo non è più in grado di garantire (Welfare addio?), risulta preferibile alle incertezze, al caos sociale, alla paura del domani". Ma a questo punto dove andiamo a incasellare nella time-line di Serra Adenauer, Willy Brant, Helmut Schmidt ma anche Helmut Kohl e Angela Merkel? Sono stati tutti leader che hanno strizzato l'occhio all'autoritarismo e alla negazione della democrazia? Ma noi seguiamo il professor Serra e prendiamo come sempre appunti. Per imparare.