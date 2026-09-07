Repubblica descrive gli elettori di Afd come bifolchi e poveracci

Quando la destra vince, è perché a votarla sono persone povere, con poca istruzione. Parola della sinistra, che - di fronte alla vittoria dell'Afd - se ne esce con una "giustificazione" delle sue. Insomma, la "sindrome Bonaccini", che nei giorni scorsi ha sollevato non poco clamore, si diffonde anche all'indomani del voto in Sassonia-Anhalth. Ed ecco che si inizia con Repubblica che oggi offre l'identikit dei tedeschi che hanno decretato l’exploit dell’Alternative für Deutschland, ossia "Uomini, operai, persone economicamente disagiate e con un’istruzione bassa: ecco chi ha votato AfD". D'altronde, solo il giorno prima, il quotidiano intitolava "onda nerissima".

Stefano Bonaccini, La Russa lo azzera: "L'elettore è meno stupido di quanto crede" "Alla fine l'elettore è meno stupido di quello che pensa qualcuno… ad esempio, io mi sono laureat...

Il risultato deriva dalle prime analisi del voto, dalle quali risulta che AfD in Sassonia-Anhalth ha incassato il voto del 59 per cento degli operai, del 65 di chi versa in una condizione di disagio economico e del 57 di chi ha un livello di istruzione basso, a fronte del 30 per cento di chi ha un titolo di studio superiore. Il voto catalizzato da Ulrich Siegmund è stato espresso dal 50 per cento degli uomini e dal 39 delle donne e per il 52 da elettori tra i 35 e i 59 anni, pur risultando primo in tutte le fasce d'età.

L’errore da penna rossa del prof rosso per rilanciare gli insulti di Bonaccini La buccia di banana che ha provocato un rumoroso scivolone questa volta è un verbo sbagliato, un errore da penna ...