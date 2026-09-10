E' sempre Cartabianca, Mauro Corona: "Vannacci nuovo Duce, a quanto arriverà"

Dopo la rottura con Salvini e con la Lega, in pochi mesi il generale Vannacci è riuscito a trasformare una forte popolarità personale in una forza politica autonoma e in ascesa con Futuro Nazionale. Se ne discute a È Sempre Cartabianca, programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer ogni mercoledì in prima serata su Rete 4.

E non può mancare l’ospite fisso, lo scrittore e alpinista Mauro Corona, che usa una descrizione forte per il generale: “Roberto Vannacci sarà il nuovo duce d'Italia, perchè è acclamato da tutti. Come acclamazione, come figura di riferimento per cambiare le cose".

Sempre Corona, poi, parla della nuova ascesa in Germania del partito di estrema destra, AfD, il cui programma spaventa l’Europa. Anche in questo caso, Corona usa paragoni forti: “In quel programma ci sono le stesse cose che si possono trovare nel Mein Kampf. Mi fu regalato dalla vedova di un gerarca, a mia volta lo regalai a qualcuno a cui interessava di più. Mi preoccupa questo ritorno alla destra estrema in tutta Europa. I governi sciagurati di destra hanno lasciato un segno che ora torna a rifiorire. Mi preoccupa, perché alle prossime votazioni ci sarà una destra che avanzerà in maniera incredibile e quando io le dissi che Vannacci avrebbe preso il 12% suscitai un po' di sorrisi, ci furono dei sorrisini. Io l'ho detto per primo e Vannacci è già al 10%. Io tasto, vado in giro per le città, i paesi e tasto. Vannacci gode di una simpatia incredibile, perché il nazismo, il fascismo no, non c'è più, non è che vadano in giro a dare manganellate e olio di ricino, ma è rimasto nella memoria di quei governi sciagurati che hanno lasciato un segno che adesso torna a rifiorire”.

Eppure, Mario Giordano crede che alle prossime elezioni un dialogo tra la maggioranza ed il partito di Vannacci sia necessaria: "Il centrodestra nasce dall'unione di forze molto più distanti di quanto non siano Vannacci e Giorgia Meloni. Credo che Meloni abbia l'impegno di trovare il modo di creare un'alleanza".