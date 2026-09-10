Sondaggio, FdI domina e M5s ai minimi da 6 mesi. Dubbi sul generale Vannacci

La prima settimana di settembre mostra un quadro piuttosto stabile dal punto di vista politico: è quanto emerge dalla media settimanale di Termometro Politico. Al primo posto resta saldamente Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni col 26,8% dei consensi. Mentre gli altri due partiti del centrodestra, Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini, recuperano terreno e sono rispettivamente al 7,4% e al 5,6%.

Passando alle forze politiche di opposizione, il Partito democratico di Elly Schlein si attesta al 21,5%. Mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte crolla e segna il livello peggiore degli ultimi sei mesi, precipitando al 12,3%. In calo anche l’Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 6,4%, mentre crescono le forze centriste e terze: +Europa di Riccardo Magi sale all’1,5%, Italia Viva di Matteo Renzi resta stabile al 2,5% e Azione di Carlo Calenda balza al 3,4%, il suo miglior risultato da febbraio.