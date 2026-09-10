Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Vannacci, Crespi spiana Parenzo: "Sei ossessionato, la responsabilità è tua"

giovedì 10 settembre 2026
Vannacci, Crespi spiana Parenzo: "Sei ossessionato, la responsabilità è tua"

2' di lettura

Al centro del dibattito nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, la legge elettorale e i sondaggi politici. Ospite in studio c'è il sondaggista Luigi Crespi che, non appena Parenzo introduce la questione Vannacci, si mostra piuttosto insofferente. "Il tema è che per la maggioranza bisogna fare i conti con Vannacci. So che è un tema che tu respingi...", dice il conduttore. Crespi si copre il volto dalla disperazione: "Sei uno dei tanti ossessionati. Ho fatto il conto: sono qui da dieci minuti e lo ha già citato dieci volte". 

"È un protagonista della scena politica", prova a giustificarsi David. Crespi ribatte immediatamente: "Lo avete trasformato voi in un protagonista. È un problema di narrazione".  "Ad esempio - prosegue - abbiamo qui Maria Elena Boschi che ha fatto un discorso di grande efficacia secondo il quale questo governo è stato il nulla. Ma noi siamo di fronte ha una notizia: è l'unico caso in Italia nella seconda repubblica, e anche in Europa, in cui il partito principale che governa è sopra il risultato delle elezioni politiche e il suo leader rimane il leader più amato". 

L'aria che tira, Paolo Mieli: "Afd e migranti? Vedrete cosa accadrà in Italia"

"E' chiaro che in Europa la questione dei migranti sta mettendo in moto un processo di cui vedremo eco in Franc...

A quel punto, Parenzo prova a interrompere. E Crespi si infuria: "Mi fai finire? Se mi vuoi far finire. Sennò se quello che dico non ti piace come al solito e quindi mi soverchi e mi togli la voce. Dimmi cosa devo dire così almeno siamo tranquilli". Poco dopo la situazione si tranquillizza e Parenzo prova a spostare il dibattito sulla legge elettorale. Crespi però insiste: "A me della legge elettorale non frega niente. A me interessa che il racconto che stiamo consegnando all'opinione pubblica è il tuo racconto, è il racconto che fa questa emittente, che fanno i giornalisti, quello dei giornali...". David, rassegnato, ci rinuncia.

Paolo Mieli asfalta il grillino Ricciardi: "Però se picchiano i bambini..."

È ripartita oggi la discussione in commissione alla Camera sul ddl antisemitismo e il dibattito sul disegno di le...
tag
l'aria che tira
la7
david parenzo
luigi crespi

Scintille a La7 Paolo Mieli asfalta il grillino Ricciardi: "Però se picchiano i bambini..."

Avvicendamenti Enrico Mentana, addio a La7? Ecco il clamoroso nome del sostituto

Valanga sull'Europa L'aria che tira, Paolo Mieli: "Afd e migranti? Vedrete cosa accadrà in Italia"

ti potrebbero interessare

TARCHI: "CHI VOTA AFD VUOLE ARCHIVIARE IL NAZISMO"

TARCHI: "CHI VOTA AFD VUOLE ARCHIVIARE IL NAZISMO"

Lorenzo Cafarchio
Legge elettorale, tornano le preferenze. Trionfo-Meloni: "Mancavano dal 1993"

Legge elettorale, tornano le preferenze. Trionfo-Meloni: "Mancavano dal 1993"

Una cassata e tre redditi di cittadinanza: lo scandalo che travolge il M5s

Una cassata e tre redditi di cittadinanza: lo scandalo che travolge il M5s

Simone Di Meo
Immigrati, la sinistra getta la maschera: lo sconcertante video di Bersani

Immigrati, la sinistra getta la maschera: lo sconcertante video di Bersani