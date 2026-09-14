Il patto che svela la vera anima di questa sinistra

«È il momento di accelerare su un programma comune del campo largo», ha detto ieri Elly Schlein chiudendo a Reggio Emilia la Festa nazionale dell’Unità. Già, peccato che a Giuseppe Conte che poco prima aveva detto «non firmerò un programma che preveda di continuare ad inviare armi a Kiev» i riformisti del Pd Sensi, Quartapelle e Guerini hanno risposto all’unisono: «Il sostegno all’Ucraina continuerà, questo è certo».

Insomma, l’unica cosa che i leader del campo largo possono scrivere insieme è una cartolina di saluti di fine estate, ma forse litigherebbero anche su quella. Ucraina ma non soltanto. Prendete Matteo Renzi: che cosa può scrivere insieme a Fratoianni l’uomo che da premier abolì il jobs act e abbassò le tasse sulla casa e alle imprese? Nulla di nulla, ovviamente, neppure la cartolina di cui sopra. E allora perché insistere, perché prendere in giro gli italiani premettendo l’impossibile?

La risposta c’è, come ha ricordato su queste colonne pochi giorni fa il costituzionalista Nicola Zanon: l’unica cosa su cui possono unirsi, e probabilmente si uniranno, è non perdere l’ultima roccaforte della sinistra, la fortezza del Quirinale il cui nuovo inquilino sarà indicato nel 2029 da chi vincerà le elezioni politiche del prossimo anno. Tutto il resto sono frottole, fumo negli occhi, depistaggi, altro che “programma comune”. Siano almeno onesti e cambino la ragione sociale, da “campo largo” a “patto per il Quirinale”. Obiettivo legittimo, ovviamente, ma che ha poco o nulla a che fare con i problemi e le aspettative degli italiani, con l’Ucraina sì o no, con il prezzo delle benzina e con le liste di attesa nella sanità, con la pressione fiscale e il problema delle basse retribuzioni. Il “patto per il Quirinale” è un patto di puro potere, come tale indicibile ma anche rivelatore della vera anima della sinistra.