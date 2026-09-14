Sondaggio-Mentana, FdI sempre primo partito: ecco chi sale e chi scende

E ancora: il Movimento 5 Stelle che registra un + 0,1 per cento e si attesta al 12,6. Segue Futuro Nazionale + 0,2% (al 7,9). Stabile Forza Italia al 6,9 per cento. In discesa Verdi e Sinistra con un - 0,1 per cento al 6,7. Più sotto la Lega che perde un - 0,2 per cento e si ferma al 5,5. Tra i partiti minori sono stabili Italia Viva (2,5), Noi Moderati (1) e Sud Chiama Nord (1).