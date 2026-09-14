Sondaggio-Mentana, FdI sempre primo partito: ecco chi sale e chi scende

Ancora segno "+" davanti a Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni incassa un nuovo successo. A confermarlo il sondaggio di Swg realizzato per Enrico Mentana. Questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede infatti FdI in salita con un + 0,2 per cento. Il partito di Meloni arriva al 27 per cento. Secondo posto per il Partito democratico. I dem con Elly Schlein riportano un + 0,3 e si piazzano al 20,9.
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E ancora: il Movimento 5 Stelle che registra un + 0,1 per cento e si attesta al 12,6. Segue Futuro Nazionale + 0,2% (al 7,9). Stabile Forza Italia al 6,9 per cento. In discesa Verdi e Sinistra con un - 0,1 per cento al 6,7. Più sotto la Lega che perde un - 0,2 per cento e si ferma al 5,5. Tra i partiti minori sono stabili Italia Viva (2,5), Noi Moderati (1) e Sud Chiama Nord (1).
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In discesa Azione (3,1) e Più Europa (1,3) entrambi in calo dello 0,1%, Altre Liste -0,3 per cento. Cala invece la percentuale di chi non si esprime, - 0,1 per cento. Insomma, il partito del presidente del Consiglio rimane saldamente al primo posto, con il Pd ancora indietro.