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Giuseppe Conte, FdI lo travolge con questa foto: "C'è nessuno? C'è un governo?"

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mercoledì 16 settembre 2026
Giuseppe Conte, FdI lo travolge con questa foto: "C'è nessuno? C'è un governo?"

2' di lettura

L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha finalmente abolito il bollo auto. O, come l'ha definita la stessa presidente del Consiglio, una delle "tasse più odiate dagli italiani". E pensare che soltanto poco tempo fa Giuseppe Conte accusa il governo di immobilismo. "C'è nessuno? C'è un govrno?", diceva il leader del Movimento Cinque Stelle. "Sì, Conte, al Governo c’è Giorgia Meloni e si vede: tutela gli italiani - la replica di Fratelli d'Italia -. Tu, invece, pensa alle casse dello Stato messe in ginocchio dal Superbonus e ai danni che hai lasciato quando eri al governo".

"Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con un’esenzione per un solo veicolo a cittadino - il commento di Giorgia Meloni su X -. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà".


 

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