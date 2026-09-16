Bollo auto, il siluro di Meloni alla sinistra: "Loro parlano di patrimoniale, noi..."

"Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con un’esenzione per un solo veicolo a cittadino - ha commentato Giorgia Meloni su X -. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà".
"Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo per le auto di piccola e media potenza, che sono oltre il 70% di quelle in circolazione - ha proseguito la premier in conferenza stampa -. A questi si aggiungono i motoveicoli. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, di cui ho fatto parte (il governo Berlusconi, ndr) ha usato per la casa: viene abolito il bollo sulla prima auto di proprietà fino a una determinata potenza dell'auto, cercando di concentrare su chi ha più bisogno. Lo sconto delle accise scade oggi, ci siamo a lungo interrogati. Siamo arrivati alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna terminare e a una dinamica planetaria di aumento dei prezzi continuare a concentrarsi sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire".
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Infine una battuta anche su un possibile voto anticipato: "Finché ho una maggioranza solida per governare intendo governare e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me. Da una parte ci si accusa di non riuscire di dare risposte efficaci. Quando si tentano di dare risposte efficaci ci accusano di fare una manovra elettorale". Questo "lo hanno fatto altri, in altri tempi, noi cerchiamo di dare risposte. E intendiamo a continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza". E ancora: "Ho letto ricostruzioni che non so da dove muovano su questa continua tentazione di Meloni di andare a votare. Io sono sempre stata molto chiara: io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura, ho fatto un certo vanto della stabilità del governo".