La frase con cui Meloni chiude a Vannacci: cosa ha detto in conferenza stampa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra i giornalisti dopo il Consiglio dei ministri che ha sancito l’abolizione del bollo auto per le auto e le moto di piccola e media cilindrata. Accanto a lei siedono i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Rivendica un importante risultato per il governo. Ma l’incontro con i cronisti è anche l’occasione per fare il punto sugli argomenti centrali dell’agenda politica. A partire dalla posizione che assume su Roberto Vannacci. La presidente del Consiglio è perentoria: «Ho sentito Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini.

Segnalo che parliamo di un partito composto da parlamentari eletti nel centrodestra che oggi sono in un partito che vota con l’opposizione. Quando questo accade una volta può accadere anche una seconda. Per me è sempre molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa». Andando nel merito della misura varata ieri, spiega: «Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo per le auto di piccola e media potenza, che sono oltre il 70% di quelle in circolazione. A questi si aggiungono i motoveicoli». Meloni ribadisce: «Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse». E chiarisce: «I proventi del bollo vanno alle Regioni ma chiaramente non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro: trasferiremo alle Regioni la quota delle risorse che rappresenta per loro un mancato introito». E qui parte una stoccata verso le opposizioni: «Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale». Sull’intervento per i carburanti, sottolinea: «Prevediamo per un’altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro» e poi «fino al 5 ottobre» un taglio pari a 5 centesimi, precisando che «il 5 ottobre non si va a zero perché interviene il sistema delle accise mobili».

Sulla riforma elettorale, poi, la presidente del Consiglio annuncia che chiederà la fiducia: «Quando l’emendamento delle preferenze non passò alla Camera, nello scorso passaggio, io ho sentito dire da più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere». Quindi, aggiunge «credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno». È «una legge della quale beneficia chi vince le elezioni», il quale dovrà avere «un’investitura dei cittadini e avere il mandato dei cittadini fa la differenza». Sul futuro dell’esecutivo, dice: «Finché ho una maggioranza solida intendo governare. E mi pare che i miei colleghi siano d’accordo con me», ottenendo ovvia conferma dai vicepresidenti del consiglio. Meloni assicura: «Voglio arrivare al termine della legislatura».

Capitolo Ucraina. L’Italia, spiega Meloni, «continua ad avere una posizione chiara". Sull’incontro di Salvini con l’ambasciatore russo: «Nasceva come un incontro con le aziende che lavorano in Russia ed è la cosa più naturale del mondo... Nulla di particolarmente strano». Poi definisce le provocazioni di Mosca «una sorta di nervosismo». Più tardi, parlando a Rete 4, nel programma “20 minuti” condotto da Nicola Porro si sofferma su Ceuta. «Attualmente la questione non è risolta... “spero di risolvere la questione di Ceuta in poco tempo”, il che vuol dire che i problemi permangono. Io non ho niente contro la Spagna, i controlli alla frontiera non vengono ripristinati come iniziativa che viene fatta contro qualcuno». Dunque «alcune dichiarazioni del governo spagnolo francamente mi paiono un po’ scomposte».