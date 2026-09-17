Porta a Porta, Bignami smaschera Francesco Boccia in diretta: "È un gemello?"

"Non lo ricordo al senatore Boccia perché la votò, l'Italicum. Chi l'ha votata? Boccia Francesco, un gemello?". A Porta a Porta è andato in scena l'ennesimo capitolo nero della sinistra italiana. I compagni stanno concentrando tutte le proprie forze per contrastare la legge elettorale voluta dal governo Meloni. Secondo loro, infatti, si tratterebbe di una sorta di legge Truffa, paragonabile a quella Acerbo o a quella proposta dai democristiani negli anni '50. Ad affermare ciò, per esempio, è stato il dem Francesco Boccia, che però è stato smentito in un nanosecondo da Galeazzo Bignami. Che figuraccia...

"L'Italicum prevedeva un premio al 40%, capilista bloccati, esattamente come adesso, e un premio di 93 deputati. Non lo ricordo al senatore Boccia, perché la votò? L'Italicum", ha spiegato Bignami. "Non si è informato", lo ha accusato Boccia. "Chi l'ha votato? Boccia e Francesco, un gemello?", ha sottolineato l'esponente di FdI. "Quella legge non è mai entrata in vigore", ha insistito il dem.