FdI, schiaffo ad Elly Schlein: "Provi a fermarsi e a guardare l'Italia vera"

In un'intervista rilasciata a Repubblica, Elly Schlein ha rivolto alla premier Giorgia Meloni i soliti farneticanti attacchi che, ormai da quattro anni, le opposizioni si ostinano a ripetere. "Lei, con i suoi fallimenti, ha messo in difficoltà il Paese. Consapevole di non aver centrato nessun risultato economico e sociale, ha pensato di modificare il sistema di voto per conservare la poltrona", ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico.

La risposta di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere. Con un post pubblicato sui social, il partito della Presidente del Consiglio ha voluto ricordare alla leader dem tutti i successi raggiunti dall'Esecutivo: "Schlein, con il Governo Meloni abbiamo raggiunto il record di occupazione femminile e creato più di un milione di posti di lavoro. L’Italia è tornata centrale a livello internazionale: non siamo più succubi, siamo protagonisti in Europa e nel mondo".