Beppe Grillo umilia Conte: "L'uomo che...". Ed è mistero sul nuovo partito: hanno fregato il comico?

"Oggi il Movimento è un'altra cosa, in mano al reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli": Beppe Grillo lo ha detto ai microfoni di Pulp Podcast, ospite di Fedez e Mr Marra, come si vede in un'anticipazione della puntata pubblicata via social. La puntata, infatti, andrà in onda lunedì 21 settembre. Parlando del partito da lui fondato, poi, il comico ha aggiunto che è un "Movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente, progressiva. Non hanno un'idea".

Sulle voci relative alla nascita di un nuovo partito di Grillo, invece, non è ancora certo se il comico farà davvero il grande passo oppure no. Tuttavia, se un domani decidesse di tornare e di chiamare la nuova creatura "Movimento zero stelle", dovrebbe fare i conti con un problema: il dominio è già occupato. Sia il .it che il .com. Lo ha fatto sapere Fabio Cappa, mettendo le mani avanti per la modica cifra di 5,50 euro. L'uomo non sarebbe né un militante né un grillino né un aspirante politico. Si tratta invece di un libero professionista della provincia di Aosta che, dopo aver letto delle indiscrezioni sulle possibili mosse future del fondatore del M5s, ha pensato di muoversi in anticipo.