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FdI stringe il cerchio contro le occupazioni abusive

di Andrea Vallemartedì 22 settembre 2026
FdI stringe il cerchio contro le occupazioni abusive

2' di lettura

L’opposizione che strizza l’occhio agli abusivi l’ha ribattezzata “norma anti-Spin Time” ma l’emendamento presentato dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, riguarda tutte le occupazioni. «Stop a qualsiasi forma di regolarizzazione o corsia preferenziale per chi occupa abusivamente immobili privati». È questo il principio inserito nel decreto legge “pubblica amministrazione”. «La norma - spiega Rampelli - stabilisce un divieto chiaro: se il Comune o un altro ente pubblico decide di acquistare un immobile precedentemente occupato abusivamente, l’acquisto impedisce la regolarizzazione a qualunque titolo dell’occupazione». Scacco matto ai professionisti dell’abusivismo.

La sinistra, nemmeno a dirlo, è impazzita. «L’emendamento Rampelli entra a gamba tesa nelle competenze che la Costituzione affida ai Comuni in materia urbanistica, straccia diversi decreti legislativi o il Testo unico degli Enti locali che qualificano come funzioni fondamentali dei Comuni la pianificazione urbanistica ed edilizia, l’approvazione degli strumenti urbanistici, la regolamentazione edilizia, la vigilanza e il controllo sulle trasformazioni edilizie, la verifica della conformità e il rilascio dei titoli abitativi. Fratelli d’Italia deve modificare la nostra Costituzione se vuole colpire al cuore Spin Time e i poteri del Comune di Roma: intanto potrebbero occuparsi dei loro amici abusivi di Casapound», arringa il capogruppo di Avs in Commissione Affari Costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.

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Applausi a Rampelli dal presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa: «Leggiamo dichiarazioni di esponenti politici che si stracciano le vesti: ci sarebbe semmai da stupirsi della necessità di agire per legge per affermare un principio di così elementare buon senso e di minimo rispetto della legalità. Le occupazioni abusive vanno prevenute e interrotte e sanzionate. Pensare che un’amministrazione comunale possa invece trasformarle in una scorciatoia per ottenere un alloggio, per di più a spese dei contribuenti, dovrebbe indignare qualsiasi cittadino rispettoso delle regole».

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