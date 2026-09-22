Zverev, lo sfogo contro la Coppa Davis a Bologna: "Schifezza assoluta"

"Quello che giochiamo a Bologna è una schifezza assoluta". Alexander Zverev non usa giri di parole e, dopo aver trascinato la Germania alle Finals di Coppa Davis, prende di mira il nuovo format della competizione. Il tedesco ha battuto la Croazia a Halle, davanti a un pubblico caldissimo, conquistando con i compagni il pass per la fase finale in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Ma proprio l'atmosfera vissuta in Germania ha riacceso le critiche di Sascha.

Per il numero due del mondo, quella di Halle è stata la vera Davis, fatta di pubblico, passione e partite giocate in casa. Tutto ciò che, a suo giudizio, manca alle Finals disputate in campo neutro. "Spero che prima o poi i vertici della Coppa Davis si sveglino e vedano cos'è la vera Coppa Davis. Perché questo fine settimana è stata la vera Coppa", ha detto il tedesco. Uno che non è nuovo alle bordate contro la formula introdotta nel 2019, quando il tradizionale sistema di sfide in casa e in trasferta lasciò spazio alla Final 8 in sede unica.