Sergio Mattarella da ministro proponeva numeri limitati per gli stranieri in classe

Correva l’anno 1989 e la riapertura delle scuole era alle porte. Con una novità, da parte dell’allora ministro della Pubblica Istruzione: la necessità di inviare ai provveditori agli studi - gli attuali dirigenti scolastici - le linee guida per facilitare la «scolarizzazione dei giovani immigrati nella fascia dell’obbligo». Del resto, premetteva il ministro, «l’immigrazione è un fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario, da parte della scuola, una attenta considerazione e una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l’esercizio del diritto allo studio». L’integrazione, in poche parole, doveva partire dai banchi scolastici. Anzi, il percorso scolastico era la «condizione primaria», l’«essenziale punto di partenza» per raggiungere l’inserimento del «lavoratore immigrato», e della «sua famiglia».

I PALETTI

Da qui la necessità, appunto, di inviare agli istituti una circolare ministeriale, la numero 301 dell’8 settembre, con le «indicazioni» per agevolare l’«inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo». A firmarla Sergio Mattarella, che nel VI governo guidato da Giulio Andreotti guidava il ministero di viale Trastevere. Quel Mattarella che l’opposizione, dopo l’annunciato provvedimento del governo Meloni sul tetto del 30% al numeri di stranieri nelle classi, ha tirato per la giacca per il discorso con il quale il presidente della Repubblica ha inaugurato l’anno scolastico 2026-2027 dall’istituto “Sergio Marchionne” di Amatrice. I partiti del Campo largo farebbero bene a scaricare il testo della circolare ministeriale firmata dal Mattarella ministro. Un documento che era improntato alla “sostenibilità” in relazione all’inserimento scolastico dei figli degli immigrati nelle scuole. «Il presidente della Repubblica, quando era ministro dell’Istruzione, redigeva circolari che, più o meno, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe», ha notato ieri, non a caso, la stessa premier Meloni. Secondo cui le norme in gestazione «sono misure di buonsenso» che è «giusto portare avanti». Parole che hanno scatenato la reazione di Elly Schlein, segretaria Pd, che ha accusato la premier di «totale mancanza di senso dello Stato», di una «provocazione».