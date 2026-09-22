M5s, "il 91% dice no": il dato che può far crollare l'alleanza con il Pd

A maggioranza davvero bulgara, il 91,7% (o con percentuali «non dissimili da quelle che riporterà Russia Unita alle elezioni», come ironizza velenosamente il dem Filippo Sensi) la base del M5S, concludendo ieri a Milano il percorso di Nova per la costruzione del programma, ha fissato una linea molto netta su Kiev: non «continuare a inviare armi» all’Ucraina, perché questo «allontana la pace». Il 94,1% ha, poi, votato contro il piano di riarmo europeo e il 91,8% contro l’aumento della spesa per la difesa. Quello sul sostegno militare all’Ucraina era il punto più delicato, perché di maggiore distanza con il Pd e le forze di centro del centrosinistra (oltre che con il Pse in Europa). Il risultato è quello ampiamente previsto. E Conte, che nel discorso di chiusura ha vestito i panni del premier in pectore, ha messo in chiaro che sui contenuti politici «non indietreggeremo di un millimetro, sia chiaro!». Nessuna «ambizione personale», ha premesso, nessuna ipoteca su chi andrà a Palazzo Chigi. Ma le condizioni sono queste e non si negoziano.

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Elly Schlein, a Parma per il Festival Open, ha evitato lo scontro e come sempre ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Ho guardato con attenzione ciò che è emerso (dal percorso del M5S sul programma, ndr) e ci ho ritrovato molte cose condivisibili, se non sovrapponibili. Su quelle su cui non siamo già d’accordo discuteremo». Vero è che l’atteggiamento del leader del M5S, almeno ieri a Milano, non era proprio quello di cui chi ha voglia di discutere e di cercare compromessi. «È il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista». Per il governo Meloni «esiste solo riarmo e chi sta facendo affari in quel settore. Oggi siamo costretti a essere radicali, non c'è possibilità di compromesso», ha detto. Applaude Chiara Appendino, che in questi mesi spesso aveva criticato il presidente del M5S per altre posizioni giudicate non abbastanza “radicali”: «Le nostre priorità sono chiare. No alla folle corsa al riarmo. Ce lo chiedono centinaia di migliaia di persone scese in piazza con noi, e noi non cambieremo idea. Il campo progressista può costruire il futuro solo se sceglie di essere testardamente radicale e alternativo a questa destra classista, servile con i potenti e guerrafondaia».

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VOTO AI 16ENNI Ucraina a parte, nei risultati delle votazioni colpiscono i risultati meno bulgari. Per esempio sul voto ai 16enni (contenuto nel capitolo “Un patto generazionale”) i votanti si sono divisi: i sì sono stati 979, pari a poco più della metà ( 52,35%), i no 891 (47,65%). Riscuote un grande favore, invece, la proposta (ripresa da Conte sul palco) di istituire un “Ministero per le politiche migratorie” che gestisca «gli ingressi, l’accoglienza, l’integrazione e i rimpatri»: i sì sono stati il 95,9%, i no il 4,1%. E non ottiene consensi plebiscitari lo ius scholae: è d’accordo a dare la cittadinanza italiana a chi conclude un percorso scolastico l’89,36%, mentre ben il 10,64% è contrario. Raccoglie un grande consenso, invece, l’idea di “superare il principio che lascia tutto il peso ai Paesi di primo arrivo e di imporre una redistribuzione obbligatoria e solidale tra gli Stati europei” (98,7% sì, 1,3% no). Sorprese ci sono anche sui diritti. La proposta di “riconoscere e tutelare le famiglie e i legami affettivi già esistenti, mettendo al centro l’interesse dei bambini” ottiene l’84,28% di sì, ma il 15,72% di no. E divide anche la depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis: 84,48% di sì, 15,52% di no. Non entusiasma nemmeno il “reddito di base per chi lavora nella cultura” (1.000 euro al mese). Lo approva il 76,52%, mentre è contrario il 23,48%. Così come non convince tutti l’idea di un “capitale di partenza per i giovani che compiono 18” di 15.000 euro: i sì sono il 78,4%, i no il 21,6%.

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