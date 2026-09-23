Cosa è successo a Bruno Vespa prima dell'intervista a Meloni

Bruno Vespa ha debuttato nella seconda puntata della nuova stagione di Cinque Minuti con un aspetto visibilmente provato. Occhio gonfio, occhiali scuri per coprire un evidente livido sul viso e un braccio fasciato: il conduttore ha spiegato subito al pubblico e all’ospite d’eccezione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il motivo delle sue condizioni.

"Mi scuso con lei e con il pubblico perché non sono in condizioni perfette ma stamattina ho fatto una rovinosa caduta e per fortuna una equipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato, mi ha rimesso su", ha detto Vespa aprendo la trasmissione. Il giornalista ha raccontato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico proprio nella mattinata all’ospedale Gemelli di Roma dopo una caduta piuttosto grave.

Nonostante il contraccolpo fisico, ha scelto comunque di andare in onda, presentandosi in studio e affrontando regolarmente l’intervista con la premier. L’episodio ha suscitato immediata attenzione, sia per la sincerità con cui Vespa ha descritto l’accaduto sia per la presenza di Meloni, che lo ha accolto in studio proprio nel momento in cui il conduttore rivelava i dettagli dell’infortunio e dell’operazione.Vespa ha tenuto a sottolineare la professionalità e la rapidità dell’equipe medica del Gemelli, ringraziandola pubblicamente per averlo “rimesso su” in tempo per la diretta.