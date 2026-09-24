Islam, Arianna Meloni spiana la sinistra: "Questo non lo possiamo tollerare"

"I problemi saranno risolti con equilibrio, ma garantendo il diritto dei bimbi di integrarsi nel contesto sociale e scolastico". Lo afferma Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Corriere della Sera, commentando la proposta di introdurre un tetto nelle classi per gli studenti che non parlano italiano. "La norma prevede un tetto del 30% per ogni classe per gli studenti che non parlano l'italiano. È così che si includono i ragazzi nella nazione in cui crescono e che li ha accolti", spiega Meloni.

Sul divieto di burqa e niqab aggiunge: "L'Italia è una nazione libera e democratica e non possiamo tollerare che qualcuno obblighi una bambina o una donna a girare con il volto coperto. E chi sceglie di vivere qui deve rispettare le nostre leggi. C'è già una nostra proposta di legge sul separatismo islamico per vietare burqa e niqab al di fuori delle scuole". Sui conti pubblici e sulla mancata uscita dalla procedura d'infrazione, Meloni rivendica la riduzione del deficit dall'8,1% al 3,08% e sostiene che nel 2027 potrebbe emergere che già nel 2025 era sceso sotto il 3%.