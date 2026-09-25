Il programma (segreto) della sinistra

Passano i giorni ma nel Campo largo della sinistra non si intravvede uno straccio di programma comune. Secondo alcune indiscrezioni riservate ma venute in nostro possesso sembra però che un accordo in grado di conciliare le varie anime (contrapposte tra di loro) sia vicino.

Ecco qualche anteprima: per tenere insieme le posizioni della Schlein (favorevole) e di Conte (contrario) sugli aiuti all’Ucraina la bozza prevederebbe aiuti sì ma soltanto in armi giocattolo e proiettili a salve (il cosiddetto lodo Travaglio); per il contrasto all’immigrazione il punto di caduta sarebbe “porti chiusi ma a giorni alterni” in modo che possano dire di avere ragione tre volte alla settimana sia i rigoristi che i solidaristi (la domenica è libera, accada quel che deve); confermato poi il pieno sostegno politico e protezione da parte della nostra Marina militare alle imbarcazioni della Flotilla dirette a Gaza ma soltanto se a remi (lodo Mattarella); introduzione dell’extra profitto per banche e assicurazioni tranne che per Unipol che essendo la banca del Pd godrà di un regime a parte; sì al reddito di cittadinanza (lodo Conte) ma unicamente per i cittadini che vivono all’estero da almeno dieci anni (lodo Renzi); le liste di attesa nella sanità – cavallo di battaglia delle attuali opposizioni – saranno abolite per legge, tipo la povertà con il governo Conte e contemporanea istituzione di navigator sanitari per incrociare decessi e disponibilità delle pompe funebri; lo spinoso problema della patrimoniale – Pd e Cinque stelle su questo tema restano distanti – sarà superato abolendo la proprietà privata; occupazione abusiva di case: permessa ma soltanto se hai la tessera di Alleanza Verdi Sinistra di Fratoianni controfirmata da Ilaria Salis; a Matteo Renzi, ovviamente, la delega in bianco per il controllo dei servizi segreti. Più varie ed eventuali.