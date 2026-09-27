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Sigfrido Ranucci

Tetto al prezzo della benzina, Meloni ringrazia la IP: "Segnale importante"

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domenica 27 settembre 2026
Tetto al prezzo della benzina, Meloni ringrazia la IP: "Segnale importante"

1' di lettura

"Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Desidero ringraziare per questo il Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il segnale di attenzione che rafforza la nostra cooperazione, e il presidente di Socar, Rovshan Najaf. Il Governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d’acquisto, soprattutto in questa fase internazionale così complessa": così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota, commentando la notizia sulla decisione della Ip di mettere un tetto ai prezzi della benzina, come già fatto nei giorni scorsi da Eni. 

L'azienda energetica Socar ha deciso di intervenire sui prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli (IP), con l'obiettivo di "calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli (IP)". Il provvedimento scatterà da domani, lunedì 28 settembre, e "verrà applicato progressivamente, a partire dalla rete a marchio IP - si spiega - garantendo un significativo supporto ai partner e ai retisti con cui l'azienda ha costruito negli anni un rapporto di piena fiducia, trasparenza e collaborazione, che la distingue all'interno del panorama energetico nazionale". 

Benzina, anche la Ip mette un tetto ai prezzi: ecco in quante stazioni c'è lo sconto

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