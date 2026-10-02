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Meloni contro Schlein: "Risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa, con questi ritmi..."

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venerdì 2 ottobre 2026
Meloni contro Schlein: "Risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa, con questi ritmi..."

2' di lettura

Botta e risposta a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd è intervenuta alla Direzione dem al Nazareno. E la premier ha replicato, a stretto giro, via social. Schlein nella sua relazione ha colto l'occasione per rispondere alla presidente del Consiglio che a Bari, per le celebrazioni del governo più longevo della Repubblica, aveva ironizzato sulla inconsistenza degli attacchi delle opposizioni e della segretaria dem. "Se non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sottobanco", aveva detto ironicamente Meloni.

Oggi la risposta di Schlein in Direzione: "Siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10 coi numeri alla mano perché i numeri sono testardi e non sono di sinistra". Dunque, è scesa nel dettaglio: "Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta, quasi una persona su 10, quindi più di una persona su 10, quindi vuol dire che tra loro ci sono pure 1.300.000 bambini e ragazzi, quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere".

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E ancora: "Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il numero più basso dal dopoguerra, così si ritrova questa Italia dopo quattro anni di governo, sulla natalità la destra ha fatto molta retorica e pochissime politiche eppure i dati sono chiari, non è la mancanza di valori a frenare le nascite, è la precarietà del lavoro che colpisce soprattutto le donne, i giovani soprattutto al sud di questo paese, i redditi troppo bassi, le difficoltà ad accedere a una casa, la carenza di servizi di asili nido, la penalizzazione delle madri sul lavoro. Ecco quando la stabilità si trasforma in immobilismo vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita, questa è l'eredità che lasciano".

Non si è fatta attendere la replica di Meloni, che su Facebook ha scritto: "Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani". E chiude: "P.S. Ah, e ovviamente lo fa elencando dieci falsità".

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