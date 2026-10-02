Meloni contro Schlein: "Risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa, con questi ritmi..."

Botta e risposta a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd è intervenuta alla Direzione dem al Nazareno. E la premier ha replicato, a stretto giro, via social. Schlein nella sua relazione ha colto l'occasione per rispondere alla presidente del Consiglio che a Bari, per le celebrazioni del governo più longevo della Repubblica, aveva ironizzato sulla inconsistenza degli attacchi delle opposizioni e della segretaria dem. "Se non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sottobanco", aveva detto ironicamente Meloni.

Oggi la risposta di Schlein in Direzione: "Siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10 coi numeri alla mano perché i numeri sono testardi e non sono di sinistra". Dunque, è scesa nel dettaglio: "Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta, quasi una persona su 10, quindi più di una persona su 10, quindi vuol dire che tra loro ci sono pure 1.300.000 bambini e ragazzi, quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere".