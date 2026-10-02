Schlein replica a Conte: "Uno non vale uno". Bonelli: "Elly sbaglia". Campo largo a pezzi

Ma andiamo con ordine. Elly Schlein è intervenuta nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, nella sala della direzione del Pd. La leader dem ha innanzitutto scaldato la platea di dirigenti rivendicando i risultati ottenuti sotto la sua guida e spingendo sull'orgoglio del partito. Poi ha mandato un duro messaggio a Giuseppe Conte. Prendendosi l'applauso più forte. "La nostra sarà un’alleanza inclusiva, ma non è che uno vale uno . Siamo il primo partito della coalizione e abbiamo il doppio dei voti delle altre forze. Generosi sì, ingenui no ", ha detto.

Si è poi parlato di programma. Anche qui, l'ex premier è da giorni che sostiene di averne uno, ripetendo che ormai si sta solo aspettando il Pd. Schlein ha replicato: "Bisognerà fare il programma con un grande percorso d’ascolto, tutti insieme. C’è chi ha fatto quello di partito a settembre, noi lo avevamo fatto a febbraio e abbiamo aspettato gli altri…". Poi un'altra frecciata, ancora più esplicita: "Vorrei essere ancora più chiara: in qualsiasi altro Paese europeo il partito che ha un voto in più guida il governo. Si chiama democrazia, non egemonia".

Elly è un fiume in piena. "C’è chi vorrebbe entrare in casa nostra e scegliere per noi. Siamo un gruppo dirigente che dirige e che non si fa portare a spasso da nessuno, che si candida insieme a guidare l’alleanza e poi il Paese". In chiusura, si toglie anche qualche "sassolino dalla scarpa": "Avevano scommesso che non sarei durata sei mesi e invece sono arrivata alla fine del mandato, penso che sia una buona notizia. Avevano scommesso sui nostri litigi e divisioni per impedire la costruzione di un'alternativa a Meloni. Manca l'ultimo miglio, il più importante, che dobbiamo fare insieme e uniti, fino alla vittoria. La paura che suscitiamo in chi detiene il potere dice che la strada è giusta".