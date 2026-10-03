Sondaggio-Ghisleri su Garlasco: "Per il 45,9 per cento...". Cambia tutto

Alberto Stasi innocente. Almeno secondo gli italiani raggiunti da Alessandra Ghisleri. In onda a Realpolitik su Rete 4, la direttrice di Euromedia Research riporta un sondaggio in merito ad alcuni casi di cronaca nera. E sul delitto di Garlasco riferisce che il 45,9 per cento degli intervistati ritiene che l'allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato per il suo delitto, sia innocente. Il 40,9 invece non sa o non risponde. Sul caso di David Rossi, il giudizio è netto: il 63,3 per cento pensa che non si sia trattato di suicidio ma di omicidio. E sulla morte di Denis Bergamini il 47,5 per cento degli intervistati pensa che il calciatore sia stato ucciso.

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"È evidente che il caso mediatico diventa poi una forte spinta per il giudizio – spiega Ghisleri – perché nessuno di tutti i nostri intervistati o sicuramente meno del 1% avrà potuto leggere le carte di questi casi". Secondo la sondaggista dunque casi vecchi di anni tornano sistematicamente al centro del dibattito pubblico. Un po' come Garlasco, appunto.

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