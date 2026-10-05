Fiducia sulla legge elettorale, fallito il piano per fregare Meloni: il Pd impazzisce

L'apposizione della fiducia sulla legge elettorale è "l'indegna conclusione" di una riforma caratterizzata dalla "chiusura totale" della maggioranza e del governo "al dialogo e al confronto" ed è quindi "uno schiaffo alle opposizioni e a questo ramo del Parlamento", per questo "non posso che esprimere il nostro disagio più profondo per lo schiaffo che date alla logica del rispetto reciproco e del rispetto delle opposizioni": lo ha detto alla Camera Federico Fornaro del Pd, intervenendo dopo che il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale.

"Si pone la fiducia su 53 emendamenti presentati dalle opposizioni, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico - ha aggiunto il dem -. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà". A fargli eco Filiberto Zaratti di Avs: "Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari". "Noi stiamo mettendo in soffitta la democrazia parlamentare", ha detto Enrica Alifano del M5s. "Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole", l'appello di Riccardo Magi di Più Europa.