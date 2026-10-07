Roberto Vannacci, colpo di scena in Campania: l'ex Pd passa a Futuro Nazionale

L'ex dem passa in Futuro Nazionale. L'ex parlamentare di Aversa Paolo Santulli è stato infatti nominato coordinatore provinciale del partito di Roberto Vannacci. Lo ha annunciato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni che ha reso note le nomine sui territori della Campania.

Vannacci, il sondaggio Swg per Mentana conferma il calo: i numeri, cosa sta cambiando Forse ora non è più solo un caso isolato: Roberto Vannacci sta davvero frenando. Futuro nazionale, il part...

"Prosegue il lavoro di costruzione di Futuro Nazionale. D’intesa con il generale Roberto Vannacci, e nel rispetto dello Statuto, indico i Responsabili della fase costituente per la Regione Campania vicario regionale Antonio Ambrosio; agli enti locali Attilio Pierro; all’organizzazione, con delega alla Provincia di Avellino, Sabino Morano; all’amministrazione la dott.ssa Lucia Abagnale; per la Provincia di Napoli il dott. Ciro Borriello; per la Provincia di Salerno l’avv. Franco Cardiello; per la Provincia di Caserta il dott. Paolo Santulli. Per la Provincia di Benevento, l’interim resta all’Avv. Catello Di Capua, in attesa della prossima designazione. A loro il compito di dare corpo alla struttura campana. Si parte da qui, con metodo e determinazione, per un partito presente e riconoscibile", sono state le parole di Simoni.

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