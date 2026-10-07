Roberto Vannacci, colpo di scena in Campania: l'ex Pd passa a Futuro Nazionale

L'ex dem passa in Futuro Nazionale. L'ex parlamentare di Aversa Paolo Santulli è stato infatti nominato coordinatore provinciale del partito di Roberto Vannacci. Lo ha annunciato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni che ha reso note le nomine sui territori della Campania.
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"Prosegue il lavoro di costruzione di Futuro Nazionale. D’intesa con il generale Roberto Vannacci, e nel rispetto dello Statuto, indico i Responsabili della fase costituente per la Regione Campania vicario regionale Antonio Ambrosio; agli enti locali Attilio Pierro; all’organizzazione, con delega alla Provincia di Avellino, Sabino Morano; all’amministrazione la dott.ssa Lucia Abagnale; per la Provincia di Napoli il dott. Ciro Borriello; per la Provincia di Salerno l’avv. Franco Cardiello; per la Provincia di Caserta il dott. Paolo Santulli. Per la Provincia di Benevento, l’interim resta all’Avv. Catello Di Capua, in attesa della prossima designazione. A loro il compito di dare corpo alla struttura campana. Si parte da qui, con metodo e determinazione, per un partito presente e riconoscibile", sono state le parole di Simoni.
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Santulli vanta un passato nel Partito democratico. Il 76enne era stato eletto con Forza Italia alla Camera, nel 2001; e poco prima della fine della legislatura passò all’Udeur. Alle elezioni del 2019 per la sua città, aveva sostenuto Alfonso Golia, candidandosi proprio col Pd. Nel 2017, già tra le fila del partito oggi guidato da Elly Schlein, l'allora consigliere di opposizione salì sui banchi del Consiglio per protesta contro il Comune che non si era costituito parte civile per il processo "The Queen".