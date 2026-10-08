Sondaggio Bidimedia, il Pd al collasso: come se lo sbranano FdI e M5s

Nuovo sondaggio, ancora buone nuove per Fratelli d'Italia. Stando alla media dei sondaggi delle ultime due settimane elaborata da Bidimedia, il partito di Giorgia Meloni mantiene la prima posizione, crescendo di 2 decimi al 26,9 per cento. Segue il Partito democratico in calo di 8 decimi al 20,3, mentre il Movimento 5 Stelle - che si aggiudica il terzo posto - cresce di 4 decimi al 12,9.
Claudia Fusani vede il sondaggio di Swg e va in tilt: "Perché Meloni è tornata a crescere"Pur di non ammettere il successo di Fratelli d'Italia dopo quattro anni al governo, Claudia Fusani imputa la crescit...
E ancora, per quanto riguarda le altre liste del centrodestra Forza Italia è in calo di 2 decimi al 7,3 mentre la Lega rimane stabile al 5,6 per cento, con Noi Moderati in crescita di 1 decimo all’1,2. Per effetto di queste variazioni il centrodestra cresce di 0,1 punti e sale al 41,0 per cento delle intenzioni di voto, mentre il Campo Largo cala di 0,5 punti al 43,5, con Alleanza Verdi e Sinistra in calo di 1 decimo al 6,4, Italia Viva in calo di 1 decimo al 2,3 e Più Europa in crescita di 1 decimo all’1,6 per cento.
Sondaggio Noto: centrodestra avanti sul campo largo, FdI al 28%, Pd sotto al 20%Non si ferma la corsa di Fratelli d'Italia che continua a crescere nei sondaggi politici e spinge tutta la coalizion...
Fuori dalle coalizioni principali, invece, Futuro Nazionale cresce di 1 decimo e sale al 7,8 per cento. C'è poi Azione, in crescita di 4 decimi al 3,3. A sorridere a Meloni non sono solo le cifre del suo partito, ma anche quelle della fiducia espressa dagli elettori nei suoi confronti. Quest'ultima è in crescita di 4 decimi, attestandosi al 38,8 per cento.
Media dei Sondaggi (6 Ottobre) netto calo del PD, ora poco sopra il 20% Bene FdI e M5S Vannacci poco sotto l’8% articolo completo https://t.co/NU7rFRUsEG https://t.co/vPuoKxUX5a— Sondaggi Bidimedia (@SBidimedia) October 7, 2026