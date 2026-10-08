Sondaggio Bidimedia, il Pd al collasso: come se lo sbranano FdI e M5s

E ancora, per quanto riguarda le altre liste del centrodestra Forza Italia è in calo di 2 decimi al 7,3 mentre la Lega rimane stabile al 5,6 per cento, con Noi Moderati in crescita di 1 decimo all’1,2. Per effetto di queste variazioni il centrodestra cresce di 0,1 punti e sale al 41,0 per cento delle intenzioni di voto, mentre il Campo Largo cala di 0,5 punti al 43,5, con Alleanza Verdi e Sinistra in calo di 1 decimo al 6,4, Italia Viva in calo di 1 decimo al 2,3 e Più Europa in crescita di 1 decimo all’1,6 per cento.