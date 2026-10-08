Scarpinato, Donzelli disintegra Giuseppe Conte: "Anche Giuda con Gesù..."

"Caro presidente Conte, ha mostrato la foto di Scarpinato con Falcone e Borsellino. Beh, anche nei dipinti dell'Ultima cena Giuda è accanto a Gesù...''. Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, nelle sue dichiarazioni di voto sulla legge elettorale, in Aula alla Camera. "Nei 224 giorni in cui l'opposizione ha trovato il modo di attaccare la legge elettorale, abbiamo approvato" tra l'altro "la legge sulle baby gang, norme sui clandestini, piano casa, Pnrr, rinnovato i contratti a medici, infermieri e vari settori creato 1 milione e 300mila posti di lavoro e - care colleghe che parlate di quote rosa - il massimo dell'occupazione femminile" perché "difendere le donne non è difendere il vostro posto in Parlamento", ha proseguito Donzelli.

"Abbiamo approvato, grazie a Chiara Colosimo, la legge 'liberi di scegliere'" e ancora il nucleare, ha detto proseguendo l'elenco delle cose fatte dal governo. "Questa è una legge con la quale - ha aggiunto - si sceglieranno programma coalizione e candidato premier, capisco il vostro nervosismo, non volete che governi chi prende un voto in più degli italiani perchè il Pd non è mai andato al governo con il voto degli italiani e Conte si è trovato presidente del Consiglio dopo che era stato candidato Di Maio e con il governo prima con la Lega e poi con il Pd".