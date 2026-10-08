Legge elettorale, tam tam dopo il voto: quando si può tornare alle urne adesso

C'è una data che tanti parlamentari hanno cerchiato di rosso sui propri calendari: 14 aprile 2027. Il motivo? Si tratta del giorno in cui 184 deputati su 400 e 81 senatori su 200 matureranno la prima pensione da parlamentare, in quanto circa la metà degli eletti è alla prima elezione in assoluto. Per raggiungere questo traguardo, infatti, è necessario aver esercitato il proprio mandato da parlamentare per 4 anni, 6 mesi e un giorno, calcolati partendo dal 13 ottobre 2022, giorno di insediamento delle Camere. Superato lo scoglio dell'approvazione in Parlamento della legge elettorale, deputati e senatori possono tirare un sospiro di sollievo. Ora, infatti, la legislatura dovrebbe proseguire senza intoppi, almeno fino all'inizio del nuovo anno.

Un altro scenario si baserebbe invece sullo scioglimento anticipato delle Camere intorno al 15 gennaio. Una data a partire dalla quale, tra i tempi indicati dall’articolo 61 della Costituzione e i vari incastri pratici, i primi giorni utili per le elezioni sarebbero 4 e 5 aprile, ovvero il primo weekend dopo Pasqua. In ogni caso, si andrebbe ben oltre il 14 aprile, considerando i tempi per l’insediamento a Montecitorio e Palazzo Madama.